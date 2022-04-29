«النقل المتكامل» يعلن مواعيد عمله وخدمات النقل العام خلال عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد) بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، وفي خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعمله وخدماته، أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد العمل في جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1443 هجري (2022)، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

مراكز إسعاد المتعاملين

وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 إلى حين استئناف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمة «مواقف»

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية، بدءاً من يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال عطلة العيد الرسمية.

وفي هذا السياق نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

نظام التعرفة المرورية «درب»

أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال العطلة، بدءاً من يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل. وكان المركز قد قام بتعديل تلك الأوقات خلال شهر رمضان المبارك.

خدمات حافلات النقل العام

أما فيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال الفترة 30 أبريل – 4 مايو.

بالإضافة إلى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات الحافلات في القطاع الخاص لزيادة عدد الرحلات لخدمات عبر المدن بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات. للاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرفع مركز النقل المتكامل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يُعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.



