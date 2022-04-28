19 مليون درهم زكاة حاكم عجمان لـ 6 آلاف مستفيد من الأسر المتعففة

عجمان (وام)

وزعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، زكاة المال والخاصة بصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمبلغ 19 مليون درهم، دعماً للأسر المتعففة خلال شهر رمضان، وذلك ضمن مشروع دعم الأسر المتعففة السنوي لسمو حاكم عجمان.

واستفاد من زكاة المال الخاصة بصاحب السمو حاكم عجمان أكثر من 6 آلاف مستفيد بالإمارة، خلال شهر رمضان شهر الخير والعطاء، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال طارق عبدالله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «إن المؤسسة تواصل تنفيذ مشروعاتها الرمضانية لهذا العام، حيث صرفت المبالغ المعتمدة لصالح الأسر بعد الانتهاء من إعداد مسودة بجميع الحالات المستحقة، حيث تمت عملية تسليم المستحقات عبر الإيداعات البنكية والصرافة، عملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة»، مشيراً إلى رفع مخصصات المشروع لهذا العام إلى 19 مليون درهم مع ارتفاع أعداد المستفيدين إلى 6 آلاف أسرة من المسجلين بكشوف مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.