«الصحفيين الإماراتية»: تعديلات جديدة على الانضمام للعضوية

دبي (الاتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية عدداً من التعديلات على النظام الأساسي للانضمام للعضوية، وذلك خلال اجتماع عقد افتراضياً أول من أمس، بحضور النصاب القانوني، وبإشراف من وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي.

حضر الاجتماع أكثر من 60 عضواً من الأعضاء العاملين من إجمالي 94 عضواً، وبنسبة 65 % ممن يحق لهم حضور الاجتماع.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديلات في النظام الأساسي تخص بند العضوية العاملة في المادة 7 «بحيث تقبل عضوية الصحفي الذي مارس مهنة الصحافة بشكل أساسي، أو عمل في مهنة الصحافة والأخبار والإعلام الرقمي الإخباري لمدة لا تقل عن عام واحد».

ووفق التعديلات، يُعرف الصحفي الممارس للمهنة بشكل أساسي على أنه كل صحفي باشر عملاً صحفياً احترافياً ومنظماً في صحيفة يومية ورقية أو موقع إلكتروني إخباري أو مركز أخبار في التلفزيون أو الإذاعة أو في دورية تصدر في الدولة عن إحدى المؤسسات الصحفية المرخصة، أو وكالة أنباء الإمارات أو كل من عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية والأجنبية وكذلك الجهات التي تتفق وأحكام قانون المطبوعات والنشر بالدولة.

وحسب التعديلات، تمنح لكل من يمارس المهن التالية صفة الصحفي المحترف وعلى سبيل الحصر لكل من (رؤساء التحرير ونوابهم، ومديري التحرير ونوابهم، والمحررين الصحفيين والمترجمين ورسامي الكاريكاتير والمصورين والعاملين في مراكز المعلومات الصحفية والمخرجين وسكرتارية التحرير، وكذلك المندوبين والمراسلين، ورؤساء تحرير الأخبار والمحررين في مراكز الأخبار التلفزيونية والإذاعية والمراسلين والمذيعين والمصورين التلفزيونيين في مراكز الأخبار، وكذلك الصحفيين والمحررين الإلكترونيين والمراسلين والمصورين العاملين في المواقع الإلكترونية الإخبارية والمؤسسات الإخبارية المرخصة من مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب).

وشملت التعديلات أيضاً بند العضوية المنتسبة والتي تمنح للصحفي من غير مواطني الدولة، شريطة ألا تقل فترة ممارستهم للمهنة عن 5 سنوات متتالية إذا لم يكونوا أعضاء في نقابة بلدهم الأصلي، أما إذا كان الصحفي عضواً في نقابة بلده الأصلي فتقبل عضويته كمنتسب بعد مرور عام على ممارسته العمل الصحفي داخل الدولة.

وفيما يخص الصحفي غير المواطن من مواليد الدولة من خريجي أقسام الصحافة من كليات الإعلام المحلية، فيتم قبولهم كأعضاء منتسبين لجمعية الصحفيين الإماراتية بعد مرور 3 سنوات على ممارستهم العمل الصحفي، شريطة أن يكونوا على رأس عملهم في مؤسسة صحفية أو جهة إعلامية مرخصة.

وأقر أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية إضافة فئتين جديدتين في العضوية الأولى هي «العضوية التقديرية» والتي تمنح للصحفيين المنتسبين الذي تركوا مهنة الصحافة بعد أن أمضوا فيها أكثر من 15 عاماً أو تقاعدوا عن العمل، والثانية هي «عضوية تشجيعية» وتمنح للطلبة الدارسين في أقسام الصحافة في كليات الإعلام المحلية.

وفي تعقيبه على التعديلات الخاصة بالعضوية، قال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية إنها جاءت مواكبة لمتغيرات الإعلام الذي يشهده العالم اليوم ولتعزيز المهنية الصحفية ولتلبية طلبات شريحة من العاملين في الحقل الإعلامي، لاسيما من العاملين في الصحافة الرقمية الحديثة.