«دبي الخيرية» تستهدف بناء 1552 مسجداً

دبي (الاتحاد)

تواصل جمعية دبي الخيرية سعيها وجهدها لتنفيذ خططها المتعلقة بالمشاريع الخيرية والإنمائية الخارجية هذا العام، لا سيما بناء المساجد التي يستأثر بالنصيب الأكبر من حصة التبرعات والصدقات التي تتلقاها الجمعية من أهل الخير والإحسان لهذا النوع من المشاريع، وتحديداً في رمضان، حيث يتضاعف الأجر والثواب، ويتسابق الناس على فعل الخيرات.

وقال خالد العلماء أمين السر العام للجمعية، إن «دبي الخيرية» تخطط لمضاعفة جهودها وإنفاقها على مشاريع إعمار بيوت الله لدى المجتمعات المحتاجة، وتحديداً في آسيا وإفريقيا، مشيراً إلى سعي وخطط الجمعية لتمويل بناء 1552 مسجداً في أكثر من 16 دولة في القارتين المذكورتين هذا العام، بتكلفة متوقعة تصل إلى 79 مليون درهم، مقارنة مع 590 مسجداً نفذتها الجمعية العام الماضي بتكلفة وصلت إلى نحو 30 مليون درهم.

وأكد العلماء أن بناء المساجد، من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية، التي تحظى بالإقبال والتفاعل من قبل المحسنين والمتبرعين، ومن أكبرها في حجم الإيرادات، على مدار العقود الماضية. وأشار إلى أن دبي الخيرية نفذت العام 2020 مشروعات خارج الدولة بلغت 17 ألفاً و252 مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت إلى 55 مليوناً درهم فقط، شكلت 45% من موازنة ذلك العام، امتداداً لجهود المؤسسات الإنسانية الإماراتية خارج الدولة.