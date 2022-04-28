محمد بن راشد: الإمارات تحمل الخير للبشر

دبي (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي تنفذها مختلف المؤسسات والمبادرات المنضوية تحتها 91 مليون شخص في 97 دولة. وبلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة 1.1 مليار درهم على مختلف المبادرات الإنسانية والإغاثية والتنموية والمجتمعية والمعرفية والثقافية والرياضية والتمكينية. وعلى الرغم من تحدي جائحة كوفيد- 19 التي استمرت تداعياتها الضاغطة على القطاعات الاقتصادية والخدمية عالمياً خلال العام 2021، استطاعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن تزيد عدد المستفيدين من مبادراتها بواقع 8 ملايين إنسان مقارنة بنتائج عام 2020، وأن تتوسع في تقديم برامجها ومبادراتها وحملاتها ومشاريعها الإغاثية والمجتمعية لتشمل 15 دولة إضافية مقارنة بعدد الدول التي غطتها عام 2020، لتؤكد بذلك مكانتها التي رسختها على مدى سنوات كأكبر منظومة إقليمية للعمل الإنساني والإغاثي والتنموي والمجتمعي.

وجاء إعلان نتائج تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ضمن فعالية خاصة في مجلس الشندغة بدبي ترأس خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والمدراء التنفيذيين في المؤسسة.

تلبية نداء الإنسانية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر «تويتر»: «ترأست اليوم الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية… استعرضنا تقرير الأعمال لعام 2021.. كان إجمالي المستفيدين 91 مليون إنسان في 97 دولة.. وخلال عامي الأزمة الوبائية كان إجمالي إنفاقنا 2.3 مليار درهم.. وكان فريق عملي الإنساني على قدر المسؤولية.» وأضاف سموه: «فخور بـ145 ألف متطوع تعاونوا معنا في 2021 لإنجاز أعمالنا الإنسانية والمجتمعية والصحية والتعليمية.. فخور بنور دبي التي وصلت لـ 33 مليون مستفيد.. فخور بتحدي القراءة الذي بلغ 22 مليون طالب.. فخور بدبي العطاء.. وسقيا الإمارات.. ومؤسستنا الخيرية الإغاثية.. وبجوائزنا ومؤتمراتنا المجتمعية والمعرفية والإنسانية.. وقادمنا أكثر عطاءً بإذن الله..»، وأضاف سموه: «كما كرمت اليوم المساهمين معنا في حملة المليار وجبة.. أكبر حملة لإطعام الطعام في خمسين دولة حول العالم.. دولة الإمارات عبارة عن فريق إنساني كبير يحمل الخير للبشر كل البشر.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال». واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهم محطات ومنجزات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2021 من خلال 35 مؤسسة ومبادرة تحت مظلتها، مطلعاً سموه على العديد من البرامج والمشاريع والحملات الجديدة والمستدامة التي نفذتها للارتقاء بواقع حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم.

مستقبل أكثر استقراراً للبشرية

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أصبحت منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والمجتمعات انطلاقاً من رؤية محمد بن راشد بأن العمل الإنساني استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبشرية».

وأكد سموه أن «بناء الإنسان أساس رفاه المجتمعات.. وهذه هي رسالة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تترجمها في برامجها ومشاريعها وشراكاتها الاستراتيجية».

وأضاف سموه: «الإنجازات السنوية لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أصبحت بدعم محمد بن راشد وجهود كوادرها من موظفين ومتطوعين عنواناً لالتزام دولة الإمارات تجاه الإنسان والإنسانية».

مأسسة العمل الإنساني

قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «نجاح مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في الوصول إلى أكثر من 91 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم خلال عام واحد فقط، وفي ظل التحديات والمعوقات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لم يكن ليتحقق لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي ركّزت على ضرورة مأسسة العمل الإنساني وإطلاق مبادرات ومشاريع وبرامج مستدامة».

وذكر معاليه بأن «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تبني اليوم على النجاحات التي حققتها في غضون سنوات قليلة، من خلال تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية وتعزيز قدراتها وخبراتها ومواصلة الابتكار في العمل الإنساني والإغاثي والتنموي وتدعيم ركائزه، بما يكرّس ريادة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي على الساحة العالمية».

تقدير وتكريم

تخلل فعالية إطلاق تقرير أعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2021 استعراض أبرز الإنجازات، إلى جانب تسليط الضوء على قصص مؤثرة لمستفيدين من المبادرات حول العالم.

كما شهدت الفعالية عرض ملخَّص عن مبادرة «مليار وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى العالم لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، إلى جانب رفع الستار عن جدارية «الفريق الإنساني» التي تضم صور جميع المؤسسات المنضوية تحت «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، حيث وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الجدارية، في لفتة تقدير من سموه لجهود الفرق العاملة في المؤسسة، من موظفين ومتطوعين، وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن الفعالية كبار المتبرعين لمبادرة «مليار وجبة» وشركائها ممن يساهمون بدور فاعل في تحقيق الأهداف الإنسانية للمبادرة في توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات إلى من هم في أمسّ الحاجة للعون. وضمّت قائمة كبار المتبرعين المكرَّمين كلاً من: مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي العالمية، وخلف الحبتور، وعزيزي للتطوير العقاري، ومجموعة الرستماني، وتايجر جروب، والإمارات الإسلامي، وعبد القادر السنكري، وسوق دبي الحرة، ومحمد إبراهيم عبيدالله، ومجموعة الإمارات، وشركة الدار العقارية، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية، والقابضة ADQ، وجمعية دار البر وأدنوك، وبنك دبي الإسلامي.

كما ضمت قائمة الشركاء المكرَّمين كلاً من: «اتصالات»، و«دو»، وشرطة أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والإمارات للمزادات.

حضر اجتماع مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والفعالية الخاصة بإطلاق تقرير أعمال المؤسسة للعام 2021 كل من: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وداوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وعوض صغير الكتبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، وإبراهيم محمد بو ملحة، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

أُطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2015 لتكون مظلة لعشرات المؤسسات الخيرية والإنسانية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ عقود، ضمن رؤية تقوم على مأسسة العمل الإنساني والمجتمعي، من خلال الابتكار والتطوير المستمرين وبناء منظومة عمل قائمة على الخطط المدروسة والاستراتيجيات المستدامة، وذلك من خلال تحسين كفاءة عملياتها التشغيلية والميدانية واللوجستية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، والاستثمار الأمثل في القدرات البشرية، وتمكين الشباب ثقافياً ومعرفياً، وتوحيد القدرات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي وغرس ثقافة الأمل كقوة دافعة من أجل التغيير الإيجابي.

تعزيز الكفاءة التشغيلية

فيما شهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2021 مزيداً من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوظيف الموارد على النحو الأمثل، واستطاعت رفع عدد المستفيدين من مبادراتها إلى 91 مليون إنسان في 97 دولة بإجمالي حجم إنفاق بلغ 1.1 مليار درهم، لتصل إلى أكبر عدد من المستفيدين في عام واحد فقط، بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وإلى جانب كوادرها البالغ عددهم 571 موظفاً، فقد استقطبت مختلف مبادرات المؤسسة عدداً قياسياً من المتطوعين، ممن شكلت مساهماتهم دعماً رئيسياً في دعم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والحملات الإنسانية والإغاثية والصحية والمعرفية والثقافية والمجتمعية. وقد بلغ إجمالي عدد المتطوعين في مختلف المبادرات والمشاريع المنضوية تحت محاور وقطاعات عمل المؤسسة 144,936 متطوعاً، وهو أكبر عدد في تاريخ المؤسسة، بزيادة قدرها 23,260 متطوعاً عن العام 2020.

وتشجيعاً للعمل الخيري والإنساني والتنموي والإغاثي والمجتمعي، قدمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2021 جوائز تقديرية وتحفيزية للعمل الخيري والإنساني والتنموي بقيمة إجمالية بلغت 17.7 مليون درهم.

وتضم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 35 مؤسسة ومبادرة مؤسسية تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، الرعاية الصحية ومكافحة المرض، نشر التعليم والمعرفة، ابتكار المستقبل والريادة، تمكين المجتمعات.