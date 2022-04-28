سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الإكوادور

كيتو (وام)

قدم محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو، أوراق اعتماده إلى فخامة غييرمو لاسو ميندوزا، رئيس جمهورية الإكوادور، سفيراً غير مقيم فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى الإكوادور، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة كيتو.

ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة ميندوزا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنّياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. كما استعرض اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.