رئيس وزراء تشاد يلتقي سفير الدولة

أنجمينا (وام)

استقبل معالي باهيمي باداكي ألبير، رئيس وزراء تشاد، راشد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة أنجمينا. ونقل السفير الشامسي خلال اللقاء إلى معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنيات حكومة وشعب دولة الإمارات لجمهورية تشاد الصديقة بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمَّل معالي باداكي ألبير الشامسي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقيادة دولة الإمارات. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.