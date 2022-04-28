سفير الدولة يلتقي وزيرة باكستانية

إسلام آباد (وام)

التقى حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية معالي حنا رباني، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية. وقدم السفير خلال اللقاء التهنئة لمعاليها بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد، وتمنى لها التوفيق والنجاح، وأشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون على مختلف الصعد، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما. وأكد الزعابي على سياسة دولة الإمارات الثابتة في ترسيخ علاقاتها مع الدول الصديقة والتي تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والعمل من أجل السلام والتنمية، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.