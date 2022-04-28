بدء التسجيل لـ«المؤتمر العالمي للتطوع»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح اليوم باب التسجيل لحضور «المؤتمر العالمي للتطوع» في دورته الـ26 ، والذي فازت باستضافته أبوظبي كأول عاصمة في الشرق الأوسط بعد منافستها مع 3 مدن عالمية، وذلك للفترة بين 24 و27 من أكتوبر 2022 تحت شعار «التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات».

وتسهم استضافة أبوظبي للمؤتمر انطلاقاً من مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي، كمركز ريادي في العمل الاجتماعي والتطوعي ولفت أنظار العالم إعلامياً لقيم وثقافة وهوية دولة الإمارات وإبراز دولة الإمارات كنموذج ناجح على مستوى العالم في تمكين الشباب، فضلاً عن لفت أنظار العالم للتطور التكنولوجي الذي تشهده الإمارات وتسخير ذلك لخلق منصات اجتماعية وتطوعية، وتكريس دور الشباب الإماراتي كرواد تطوع اجتماعيين، وقادة في العمل الإنساني والتطوعي، وفقاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وانطلاقاً من المكانة الدولية المرموقة للمؤتمر، يستقطب مئات المشاركين من المنظمات والجهات الحكومية والخاصة، والأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك رواد العمل التطوعي الذين ينتمون إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بهدف مشاركة خبراتهم وتطلعاتهم حول أهمية التطوع ودوره في تنمية المجتمعات والدول.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي لخبراء العمل التطوعي والمتطوعين على مستوى العالم، يتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية، وكذلك «مؤسسة الإمارات»، المؤسسة الوطنية التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة وتعزز المرونة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى خلق بيئة داعمة ومشجعة على التواصل والتبادل المعرفي واكتساب المزيد من الخبرات لأولئك الذين يؤمنون بضرورة العمل التطوعي لتحسين وتطوير المجتمعات، وحياة المتطوعين على حد سواء، حيث يعد التطوع أحد المرتكزات الاستراتيجية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأعرب أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، عن سعادته باختيار أبوظبي لاستضافة هذا المؤتمر العالمي الرائد، قائلًا:«بعد النجاح الباهر لـ «قمة القيادات التطوعية العالمية» التي استضفناها في ديسمبر 2021، نتطلع اليوم لاستضافة «المؤتمر العالمي للتطوع» في أكتوبر المقبل بعد تأجيله منذ عام 2020 بسبب وباء كورونا.. المتطوعون هم العمود الفقري لأي مجتمع، فهم جنود يعملون على مؤازرة عملية التنمية في أي بلد، لأن عزيمتهم وشغفهم بمساعدة الآخرين، وروح العطاء لديهم تضمن نجاح جميع مساعيهم الخيرة».

وأضاف:«نسعد باستضافة هذا الحدث الرائد الذي سيجذب مئات المشاركين من أكثر من 100 دولة لتمثيل جميع الجهات والهيئات والأفراد الداعمة والفاعلة في مجال العمل التطوعي على مستوى العالم، الذين سيحظون بفرصة للتعرف على حضارة الدولة، وسيشهدون على أن دولة الإمارات هي بحق أرض العطاء للجميع».

واختتم الشامسي كلمته قائلاً:«مؤسسة الإمارات تشرُف وتعمل على مدار الساعة لابتكار وتوجيه وتقديم برامج مبتكرة وجاذبة للعمل التطوعي، تشجع المجتمع المحلي على التطوع بشكل متزايد لخلق مجتمع مرن ومتماسك، مما يدعم نمو الدولة وازدهارها وتطورها ويعزز من مكانة الدولة على المستوى العالمي».

من جانبها، قالت نيكول سيريلو، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية:«يعكس شعار المؤتمر هذا العام إيمان الرابطة بأن العمل التطوعي الجماعي هو تعبير عن المشاركة المدنية التي تتمحور حول تحقيق الفائدة للجميع».

وأضافت:«ليس من قبيل المصادفة أن يحمل شعار الدورة الـ 26 للمؤتمر عنوان «التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات».. وستنتهز «الرابطة الدولية للجهود التطوعية» و«مؤسسة الإمارات» مناسبة المؤتمر العالمي للتطوع للاحتفاء بالقيم الإنسانية النبيلة للعمل التطوعي، وللتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المتطوعون وقيادات العمل التطوعي لدفع عجلة النمو في المجتمع ولمواجهة التحديات الملحة والتشجيع على العمل التطوعي لتحقيق مستقبل أكثر تحقيقاً للمساواة».

وسيتمكن الحضور من الاستفادة من خبرات بعضهم البعض في مجال العمل التطوعي، لا سيما أثناء انتشار فيروس كورونا وإبراز الدور الهام الذي لعبه المتطوعون لتخفيف تبعات الجائحة.