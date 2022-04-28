تفاهم بين «السوربون» ومحاكم «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة السوربون أبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع محاكم سوق أبوظبي العالمي وذلك خلال اجتماع عُقد في حرم جامعة السوربون أبوظبي، حيث تنص هذه المذكرة على إنشاء برنامج قضائي صُمم خصيصاً لقسم القانون في جامعة السوربون أبوظبي. وقع مذكرة التفاهم كل من البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي وليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.

وبموجب المذكرة، سيدعم هذا البرنامج القضائي جهود محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تمثلت في إنشائها لبرنامج المساعدات القانونية المجانية، وذلك عبر بناء إطار عمل خاضع للإشراف لطلبة القانون في جامعة السوربون أبوظبي. سيعمل هذا البرنامج على إدماج الطلبة في العمل القضائي الذي يقدمه محامون متطوعون وبشكل مجاني لخدمة من هم بحاجة إلى إتمام إجراءاتهم القانونية وحل النزاعات القضائية التي تختص بها محاكم سوق أبوظبي العالمي.

وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «إن مذكرة التفاهم تتماشى مع جهودنا المستمرة في إقامة شراكات مثمرة مع قادة وروّاد في مختلف المجالات وتبادل الخبرات وتعزيز جوانب التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. إضافة إلى ذلك، تعكس هذه المبادرة التزام الجامعة وحرصها على دعم الطلبة وتسليحهم بالخبرات والمهارات التي ستعبّد لهم سبل النجاح في مسيرتهم المهنية وتعدّهم لسوق العمل.

من ناحيتها قالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي:«يسعدنا الشروع في هذه المبادرة الفعّالة مع جامعة السوربون أبوظبي. يهدف هذا التعاون لدعم طلبة القانون في الجامعة، وإتاحة فرصة التعلم من محامين ذوي خبرة ومهنيين في مجال القانون والعمل على قضايا واقعية مع العملاء الذين يسعون للحصول على الدعم القانوني بشأن المسائل القانونية العاجلة.