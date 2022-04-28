أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم، محمد البلوشي (أبوظبي،العين)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار الخير، بأبوظبي والعين والظفرة وبقية إمارات الدولة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أحياناً، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة، وجريان أودية في بعض المناطق، حيث تهيأت الفرصة لتكون سحباً ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة على بعض المناطق الشرقية، مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع السحب.

وشهدت مدينة العين، عصر أمس، هطول أمطار غزيرة في منطقة الفوعة وما حولها، وشملت مناطق السلامات والطوية وحتى الخبيصي، وغشابة ورماح والخزنة ومناطق شرق العين، «أم غافة ومزيد والظاهر» وأيضاً جنوب مدينة العين في القوع، وصاحبت الأمطار رياح قوية، وتساقط كمية من البرد، بالإضافة إلى وجود رعد، بدأ تساقط الأمطار منذ الساعة الرابعة عصراً ولمدة ساعة، حيث هطلت الأمطار تباعاً من منطقة إلى أخرى حتى وصلت إلى منطقتي المقام واليحر على شارع أبوظبي العين. كما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة واعتدال الأجواء، حيث ظلت السماء ملبدة بالغيوم في أرجاء واسعة من المدينة وضواحيها. يذكر أن تكون السحب الركامية بشكل محدد يؤدي لتساقط الأمطار في فصل الصيف، وتعرف بأمطار الروايح مصحوبة برياح تأتي من جنوب الخليج العربي باتجاه جبال سلطنة عمان وحتى مدينة العين وجبل حفيت، مروراً بسلسلة جبال سلطنة عمان. واستغل محبو التصوير الفوتوغرافي من الشباب المواطنين، ممن يسمون بصائدي الأمطار، تلك المناسبة لتصوير اللقطات الجميلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس جمال طبيعة مدينة العين، كما استمتع المواطنون بعد هطول الأمطار بالخروج إلى المناطق الصحراوية في بدع بنت سعود، وبالقرب من مطار العين.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خاصة الغربية والجنوبية، تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 كم/ ساعة، تصل إلى 45 كم/ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس غد السبت، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة، يكون ملحوظاً على السواحل، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع سحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية تصل سرعتها إلى 45 كم/ الساعة، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع استمرار الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة يوم الأحد، والطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة، خاصة على المناطق الداخلية، ورطب ليلاً وصباح الاثنين، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شمالاً وشرقاً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.