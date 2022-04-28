استعدادات في خورفكان لاستقبال عيد الفطر

خورفكان (الاتحاد)

أنهت بلدية مدينة خورفكان بأقسامها المتعددة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، فقامت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة، وذلك بوضع خطةٍ متكاملة، فعلى صعيد الأغذية قامت قسم الصحة العامة في البلدية بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية التي تقوم بتحضير وتجهيز المواد الغذائية كالمطاعم، والكافتيريات، ومنافذ البيع المباشرة كمحلات السوبرماركت، والبقالات، وذلك للتأكد من التزامها بالمتطلبات والشروط الصحية.

كما تمّ تكثيف الزيارات التفتيشية على مراكز التجميل، والصالونات الرجالية، للتأكّد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بالمحال الصحية لتوفير بيئة صحية ومناسبة داخل الصالونات.

كما تم تجهيز مقصب بلدية مدينة خورفكان ليكون بكامل الاستعداد والجاهزية لإنجاز طلبات الذبح تحت الإشراف الكامل من قبل الأطباء البيطريين؛ إذ سيقوم الأطباء بالكشف البيطري قبل وبعد عملية الذبح، ويُعدُّ المقصب المكان الصحي والمخصّص للذبح؛ إذ سيتم استقبال المتعاملين حسب الأوقات المعلن عنها.

كما تمّ وضع خطةٍ متكاملةٍ على مدار أيام عيد الفطر، وذلك بعمل زيارات مفاجئة على جميع المحال التجارية الخاضعة لتفتيش قسم الصحة العامة، بالإضافة إلى وجود مفتّشي طوارئ على مدار الساعة في حال الإبلاغ عن أية شكوى، أو التواصل مع الخط الساخن للبلدية.

كما أعلن قسم الزراعة عن استعداداته لعيد الفطر المبارك، بفتح أبواب الحدائق العامة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، وتنظيف وتجهيز مصليات العيد، ومواقف السيارات التابعة لها، وزيادة الطاقة الاستيعابية، لتزيين الشوارع والمتنزهات.

أما عن استعدادات قسم العمليات والتفتيش البلدي لعيد الفطر المبارك، فقد تمّ تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، ومنافذ البيع العاملة في خورفكان، ومنع الباعة المتجولين، وتوزيع فرق العمل التفتيشية في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى توجيه عدد الفرق التفتيشية لإرشاد وتوجيه الجمهور للمحافظة على نظافة المدينة والمسطحات الخضراء، وكذلك تكثيف الرقابة، وزيادة عدد المفتشين في الحدائق العامة والشواطئ طوال أيام العيد. وعن استعدادات قسم الخدمات البيئية لعيد الفطر المبارك، فقد تركّزت في مكافحة الآفات الضارة بالأماكن السياحية بالمدينة، وتجهيز هذه الأماكن على أفضل ما يمكن لفترة العيد، وهي حديقة شيص، استراحة سد الرفيصة، حديقة النوافير، استراحة السحب، القناة المائية، ومبنى نصب المقاومة. وأعلنت البلدية عن تجهيز مصليات العيد في مدينة خورفكان، والكائنة في المناطق الآتية اليرموك والمصلى واللؤلؤية والزبارة وشيص والنحوة.