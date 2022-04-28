«خيرية الشارقة»: 8 آلاف مستفيد من «كسوة العيد»

الشارقة (وام)

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع كسوة العيد على مستحقيها المسجلين في كشوف وسجلات الجمعية على مستوى إداراتها الرئيسة وسائر الإدارات الفرعية بالبطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وقال سالم طالب الحمادي مدير إدارة الخدمات الإدارية واللوجستية بالإنابة: إن مشروع الكسوة يأتي ضمن مشاريع الحملة الرمضانية، والتي تقوم الجمعية من خلاله بتوفير ملابس جديدة لجميع أفراد الأسر المستحقة، بالإضافة إلى قسائم شراء الملابس الجاهزة.. موضحاً أن اللجنة العليا للحملة الرمضانية وضعت مخصصات مالية بقيمة 1.2 مليون درهم لتوفير الملابس لصالح 8000 مستفيد من الأسر المتعففة، موضحاً أن عمليات التوزيع تمت وفق آلية دقيقة استهدفت فرز الحالات المقيدة بسجلات الجمعية، ومن ثم تصنيف كل حالة وفق احتياجاتها ووفق أعداد الأسرة لتقديم قيمة المساعدة المناسبة.

وأكد الحمادي أن مشروع الكسوة يجسد التكافل الاجتماعي في أبهى صوره بين شرائح المعوزين من جانب، والمحسنين أصحاب القلوب الرحيمة من جانب آخر، حيث يبادر المحسنون إلى وضع صدقاتهم في صناديق الجمعية لتنوب عنهم في توزيعها على مستحقيها، متوجهاً بالشكر إلى المتبرعين، ممن أبدوا دعمهم للجمعية وقدموا تبرعاتهم التي مكنت من توزيع مكرمات المشروع على نطاق أوسع مما كان مقرراً له منذ انطلاق الحملة الرمضانية.