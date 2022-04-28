استعداداً لعيد الفطر.. تكثيف الدوريات المرورية ضمن خطط متكاملة بدبي

دبي (الاتحاد)

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي إكمال كافة استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات والسعادة والطمأنينة، موضحة أنها وضعت خطة عمل لكل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، تسعى من خلالها لتكثيف الدوريات بكل أنواعها على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وتعزز من تواجدها الميداني من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، إن لجنة تأمين الفعاليات جاهزة لاستقبال عيد الفطر السعيد من خلال إعدادها خطة أمنية كاملة تشمل تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في دبي، ونشر دوريات مرورية وجنائية ومتطوعين في كل أرجاء الإمارة، وفي المناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة، لضمان إجراءات الأمن والسلامة وتحقق انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية، من خلال العمل الجاد والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وشركائنا في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

عبد الله الغيثي

وأكد أن الخطة الأمنية تشمل توفير 412 دورية، و29 دراجة هوائية، 3200 رجل شرطة، و62 سيارة دفاع مدني، 122 سيارة إسعاف، و442 مسعفاً، و9 زوارق بحرية، و165 منقذاً على شواطئ دبي، بالإضافة إلى 60 رقيب سير و650 متطوعاً منتشرين في الأسواق والمراكز التجارية، و2400 رجل أمن من الشركات الخاصة.

وطالب اللواء الغيثي الجمهور بالتعاون مع شرطة دبي وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية في الأماكن شديدة الازدحام، وعند رصد أي ملاحظة أو مخالفة، الاتصال بالرقم 901، مناشداً الجمهور الالتزام بالسرعات المحددة وألا يفسدوا فرحة العيد بالسرعات العالية، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، متمنياً السلامة للجميع. ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي وجه من الوجوه مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الفطر السعيد أو أية فعاليات أخرى، مؤكدةً أن مرسوماً بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن «الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة» يجرم الاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة، ويضع عقوبات على ذلك تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.