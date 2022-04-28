«الإمارات للخدمات الصحية» تواصل أداء واجباتها خلال إجازة العيد

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مواصلة عمل أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لتقديم خدماتها على مدار 24 ساعة في الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل، تزامناً مع الإجازة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تواصل الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية تقديم الرعاية الصحية، وفقاً لأعلى معايير الجودة والممارسات العالمية.

وأكدت المؤسسة أن المستشفيات التابعة لها ستعمل بكامل طاقتها التشغيلية، فيما سيُستأنف دوام العيادات التخصصية الخارجية في جميع المستشفيات الخميس 5 مايو من 07:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً، والجمعة 6 مايو من 07:30 صباحاً حتى 12:00 مساءً.

وأوضحت المؤسسة أن جميع مراكز الرعاية الصحية في كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ستعمل بنظام العمل على الفترتين الصباحية والمسائية.

وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تضع خدمة المرضى والمتعاملين على رأس أولوياتها، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على ضمان أمن وراحة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل السبل والخدمات وتسخير الإمكانات لهم، بما يحقق مصلحتهم ومصلحة الوطن، ويرسخ من مكانته الريادية».

وقال الزرعوني: «جميع الطواقم في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة على استعداد لمواصلة رسالتها والقيام بواجباتها عبر تقديم الخدمات الطبية بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر».