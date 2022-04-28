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عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة إلى جميع مواقع الأنشطة في أبوظبي
متسوقون في مركز تجاري
29 ابريل 2022 00:31

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن اعتماد عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100% إلى جميع مواقع الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات في الإمارة، مع تمديد مدة صلاحية المرور الأخضر على تطبيق الحصن لتصبح 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً بالنسبة للحاصلين على التطعيم والجرعات الداعمة.
كما اعتمدت اللجنة استمرارية الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على موقع تويتر.
ويدخُل هذا التحديث حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022، وذلك تماشياً مع استمرار انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كوفيد-19.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طاقة استيعابية
إمارة أبوظبي
لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
فيروس كورونا
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