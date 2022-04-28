ماجد بن سعود بن راشد يحضر فعاليات مبادرة «قوافل البركة»

أم القيوين (وام)

حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، فعاليات مبادرة «قوافل البركة» التي استضافتها المؤسسة، والتي تنظم سنوياً من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس الأول بهذه المناسبة في مجلس الراس حضره محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، وراشد حمد الحمر مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية. وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن مبادرة «قوافل البركة» من المبادرات المتميزة التي تعزز توقير واحترام كبار المواطنين ورد الجميل لهم، وإدخال السعادة والسرور على قلوبهم، إضافة إلى تقدير جهودهم الكبيرة في تنشئة الأبناء وخدمة وطنهم. ولفت إلى أن المؤسسة تعمل خلال شهر رمضان على تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة إلى جانب مشاركتها في الفعاليات المجتمعية والخيرية مع الجهات الحكومية والخاصة.