3 ملايين درهم من «أوقاف دبي» لدعم مبادرات خيرية

دبي (الاتحاد)

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي 3 ملايين درهم لدعم مبادرات إنسانية مختلفة خلال شهر رمضان.

وشاركت المؤسسة في دعم ثلاث مبادرات إنسانية تبنتها إذاعات محلية عدة برعاية جمعيات خيرية خلال الشهر الفضيل بمبلغ أربعمئة وخمسين ألف درهم، توزعت على برنامج (يا باغي الخير أقبل) على إذاعة نور دبي وبرنامج (الناس للناس)، والذي يبث على أثير إذاعة دبي ومبادرة (زايد الخير) التي تنظمها شبكة الإذاعة الأولى.

وشمل الدعم المقدم للمبادرات الإذاعية الثلاث اثنتين وتسعين أسرة متعففة بالإمارة، حصلت خلالها على دعم مالي للحالات الإنسانية وعلاجاً للمرضى، وإجراء عمليات أو توفير الرعاية الصحية، وتقديم المعونة.

كما وزعت المؤسسة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، المير الرمضاني على 1800 أسرة متعففة، حيث بلغت قيمته نحو سبعمئة ألف درهم تضمنت سلعاً غذائية وتموينية وبطاقات شراء.

وساهمت المؤسسة بمليون درهم لدعم مبادرة «ياك العون» التي تبنّتها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، خلال شهر رمضان، بهدف الإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً.

وأكد علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، حرص «أوقاف دبي» على دعم المبادرات الإنسانية التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك، لتستفيد منها الأسر الغير قادرة والمتعففة، وعلاج الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية.

ولفت المطوع إلى أن «أوقاف دبي»، تدرس المبادرات المستحقة للدعم، وتوجه المخصصات المالية بصور عدة منها الدعم المالي المباشر، والمير الرمضاني والسلال الغذائية، وبطاقات التسوق، بما يضمن استفادة الأسر من الدعم المقدم بالصورة المثلى، ويسهم في تلبية احتياجها ويحقق لها الاستقرار.