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شرطة عجمان: «كسر الصيام» تجسد قيم العطاء
سلطان النعيمي خلال مشاركته في توزيع الوجبات (وام)
29 ابريل 2022 02:05

عجمان (وام)

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمبادرة «كسر الصيام» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنها تجسد قيم العطاء ومبادئ التكافل الاجتماعي. جاء ذلك خلال مشاركته في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مناطق مختلفة من إمارة عجمان ضمن مبادرة «كسر الصيام»، بحضور محمد عمر الشمري مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر بعجمان والمتطوعين من موظفي شرطة عجمان.
وثمن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي جهود الهلال الأحمر الإماراتي، لافتاً إلى أن مشاركة شرطة عجمان في المبادرة تأتي في إطار الحرص على التواصل المجتمعي، وتنمية أواصر العلاقات بين الشرطة والمجتمع الخارجي، وتعزيز المساهمة والمشاركة في فعل الخير، وغرس روح التطوع والتعاون في نفوس منتسبي الشرطة.

شرطة عجمان
عجمان
سلطان بن عبدالله النعيمي
الهلال الأحمر الإماراتي
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