السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
1.8 مليون درهم رصدتها «بيت الخير» لزكاة الفطر
1.8 مليون درهم رصدتها «بيت الخير» لزكاة الفطر
29 ابريل 2022 02:05

دبي (وام)

رصدت «جمعية بيت الخير» مليوناً و870 ألف درهم لمشروع زكاة الفطر ضمن الميزانية المخصصة لحملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين».
وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية أن «بيت الخير» وفرت حلولاً سهلة وميسرة للراغبين بدفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم من خلال التبرع عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها الذكي إلى جانب إرسال رسالة نصية قصيرة sms بقيمة 25 درهماً على الرقم 1199 «اتصالات» والرقم 2312 «دو» أو من خلال التبرع المباشر لمندوبي الجمعية الموجودين في الأماكن العامة والمحال التجارية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن الاتصال على الرقم المجاني: 80022554. 
ووجه العوضي شكره للمحسنين والداعمين الذين وضعوا ثقتهم في «بيت الخير» ودعمهم الكريم للحملة الرمضانية «لنكن من المحسنين»، والتي بلغت ذروتها مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

دبي
بيت الخير
جمعية بيت الخير
الإمارات
زكاة الفطر
آخر الأخبار
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©