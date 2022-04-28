1.8 مليون درهم رصدتها «بيت الخير» لزكاة الفطر

دبي (وام)

رصدت «جمعية بيت الخير» مليوناً و870 ألف درهم لمشروع زكاة الفطر ضمن الميزانية المخصصة لحملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين».

وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية أن «بيت الخير» وفرت حلولاً سهلة وميسرة للراغبين بدفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم من خلال التبرع عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها الذكي إلى جانب إرسال رسالة نصية قصيرة sms بقيمة 25 درهماً على الرقم 1199 «اتصالات» والرقم 2312 «دو» أو من خلال التبرع المباشر لمندوبي الجمعية الموجودين في الأماكن العامة والمحال التجارية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن الاتصال على الرقم المجاني: 80022554.

ووجه العوضي شكره للمحسنين والداعمين الذين وضعوا ثقتهم في «بيت الخير» ودعمهم الكريم للحملة الرمضانية «لنكن من المحسنين»، والتي بلغت ذروتها مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.