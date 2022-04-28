شرطة أبوظبي تستعرض مسيرة إنجازاتها في السلامة والصحة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

عززت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مسيرة إنجازاتها في الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية تجسيداً لدورها الوطني في المجتمع، واهتمامها بالإنسان العامل باعتباره عنصراً رئيساً من عناصر البناء، وحرصها على ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة الوقائية، وذلك من خلال مشاركتها احتفالية اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية والذي يصادف 28 أبريل من كل عام، وتحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام تحت شعار «العمل معاً لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة».

وأوضحت أن مسيرة الريادة في الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية عملت على حوكمة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطبيق مواصفة الأيزو 45001:2018.

وأكدت الالتزام المستمر بتبني سياسة السلامة والصحة المهنية على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي في كافة القطاعات، عبر التطبيق الفعال لمعايير السلامة والصحة المهنية وتوفير وتسخير الموارد اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين والمتعاقدين معها، وبناء ثقافة صحة وسلامة مهنية إيجابية قائمة على الإدماج في كافة قطاعات شرطة أبوظبي، من خلال المشاركة الهادفة لجميع الأطراف في التحسين المستمر للسلامة والصحة في العمل.

كما أكدت الحرص على التعامل بشكل استباقي لإيجاد حلول مناسبة وفعالة ومستدامة لمواجهة أخطار السلامة والصحة المهنية، عن طريق ضمان تواصل مفتوح وحوار مبني على الثقة والاحترام المتبادل بين الإدارة العليا والعاملين وتشجيعهم في مكان العمل على عدم التردد في التحدث عن مخاوفهم من الأخطار أو مخاطر الصحة والسلامة المهنية المحتملة في مكان العمل، من خلال منصة الإبلاغ عن الأخطار والحوادث في النادي المعرفي الإلكتروني على الشبكة الداخلية، بالإضافة للعمل المستمر على أتمتة عمليات وإجراءات البيئة والصحة والسلامة في النظام الإداري المتكامل الذكي IMS-SMART.

وأشارت إلى الإنجازات المتحققة في بناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة المهنية، والتي كان آخرها أتمتة عمليات المراقبة عن بعد لعمليات التفتيش على متطلبات الوقاية من كوفيد-19 والتي بلغت منذ بدء جائحة كوفيد-19 أكثر من 10 آلاف عملية تفتيش حتى شهر أبريل من هذا العام.

وذكرت أنّ تلك الجهود أسهمت في زيادة فاعلية حوكمة عملية إدارة السلامة والصحة المهنية، وانخفاض مؤشرات الأداء الاستراتيجية المرتبطة بأداء السلامة والصحة المهنية بشكل مستمر سنوياً، حتى بلغ معدل إجمالي الحالات المتكررة المبلغ عنها إلى 0.07 ومعدل شدة الإصابات المسببة لهدر الوقت إلى 0.0 في عام 2021، وهو ما يعكس الأداء المتميز في إدارة السلامة والصحة ً المهنية وترسيخ الثقافة الإيجابية للسلامة والصحة المهنية في شرطة أبوظبي.

أولوية وهدف

أوضحت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن تلك المنجزات تأتي تحقيقاً لهدف القيادة الاستراتيجي «تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل» وأولويتها الاستراتيجية «الاستخدام الأمثل للموارد» ورؤيتها في أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، دعماً لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتتعامل مع المحافظة عليها والارتقاء بها كأحد أهم المستهدفات ضمن مسيرة التنمية المستدامة في رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 ومئوية الإمارات 2071.