ورشة توعية حول السلامة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، ورشة توعية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بشأن تطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وتنفيذ القوانين الخاصة بالمواقع الإنشائية.

وقد تمحورت أعمال الورشة حول نهج الأنظمة في الوقاية من الحوادث في مكان العمل، وإدارة الصحة والسلامة المهنية من خلال استخدام الأدوات المنطقية والناجعة الهادفة إلى إحداث التحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية، وتوفير أفضل بيئات العمل المحتوية على كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية والتي تحد من وقوع الحوادث.

وتأتي هذه الورشة تفاعلاً مع الأحداث العالمية، ومن ضمنها اليوم العالمي للبيئة والصحة والسلامة، ومن منطلق حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مظلة من الأمان لكافة العاملين في المواقع الإنشائية، وتعزيز سلامتهم.

آلية شاملة ومنظّمة

يسعى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إلى بناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك ما بين العمّال والإدارة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة. كما يساهم نهج الأنظمة في تقييم تحسّن الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة، وتشكّل أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية أداةً ناجعة في إدارة المخاطر الخاصّة بنوع معيّن من الصناعات أو العمليّات أو المنظّمات ومن الممكن تكييفها مع حالات مختلفة من حاجات الشركات الصغيرة إلى مُختلف حاجات الصناعات المختلفة. وحثت البلدية شركات المقاولات والعاملين في المواقع الإنشائية على الالتزام بكافة التوصيات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية.