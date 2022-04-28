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«تدوير» يختتم أسبوع البيئة والصحة
من فعاليات أسبوع«تدوير» (من المصدر)
29 ابريل 2022 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أمس عن اختتام فعاليات أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2022 الذي نظمه المركز في إطار جهوده لرفع مستوى الوعي بأهمية توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة للجميع في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم واستعراض استراتيجيات التحسين والتطوير وأفضل الممارسات المتبعة في مجال السلامة والصحة المهنية.
وتضمنت فعاليات أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2022 عقد سلسلة من الجلسات التدريبية وورش العمل تم خلالها طرح 9 أوراق عمل، وتقديم العروض التوضيحية من قبل مجموعة من الخبراء العالميين، وتنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة نخبة من المقاولين والشركات العاملة في قطاع النفايات.
كما شهدت فعاليات الأسبوع تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع فروع «تدوير» بهدف إطلاع المشاركين على خطط ومعايير البيئة والصحة والسلامة واستمرارية الأعمال التي يتبعها المركز، فضلاً عن الإطلاق الرسمي لصفحة البيئة والصحة والسلامة على الموقع الإلكتروني للمركز والتي تتضمن معلومات شاملة حول سياسات البيئة والصحة والسلامة واستمرارية الأعمال المتبعة بهدف توفير بيئة عمل خالية من الحوادث وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية. وتقدم الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة، كما أشاد بجهود إدارة البيئة والصحة والسلامة والفرق الداعمة التي ساهمت في إنجاح الفعاليات وتكريس رسالة المركز ودوره التوعوي والتثقيفي في مجال البيئة والصحة والسلامة واستمرارية الأعمال.

تدوير
أبوظبي
مركز أبوظبي لإدارة النفايات
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