ثواب الصائمين والقائمين

يوشك رمضان أن يغادرنا، وهو موسم الخيرات والبركات، فرصة للنفع والخير، فعلينا أن نحرص على اقتناص ما بقي منه واغتنام أوقاته، وعلى من فاته الفضل في سابقه، من أعمال البر والإحسان وقراءة القرآن والتهجد والقيام، وإفطار الصائمين، وصلة الأرحام، عليه أن يدرك الفوز فيما بقى منه، إذ أن شهر رمضان المبارك فرصة لعباد الله تعالى، يتقربون فيه إلى ربهم ويزدلفون، ويتعرضون لنفحات رحمته وبمغفرته يطمعون، وخير ما نهتدي بهديه ونستن بسنته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركات، والليالي الطيبات، قال الله عز وجل: (لَّقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَة لِّمَن كَانَ يَرجُواْ الله وَاليَومَ الأخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرا)، «سورة الأحزاب: الآية 21»، فقد كان صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في صيامه وسحوره وفطوره وسائر أعماله وعباداته.

حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في رمضان اجتهاداً مضاعفاً، وكان فيه أجود بالخير من الريح المرسلة، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ ‌أَجْوَدُ ‌مَا ‌يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»، وكان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان زاد عمله، وتضاعف جهده وعطاؤه، قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي الله عنها-: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ‌يَجْتَهِدُ ‌فِي ‌الْعَشْرِ ‌الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

وكان من هدي النبي ﷺ أن يحرص على أكلة السحور، ويرغب فيها أصحابه، فيقول: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي ‌السُّحُورِ ‌بَرَكَةً»، وكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويحث على ذلك أيضا لما فيه من الخير والبركة، قَالَ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ‌مَا ‌عَجَّلُوا ‌الفِطْرَ»، «وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ‌حَسَا ‌حَسَوَاتٍ ‌مِنْ مَاءٍ».

فما أجمل أن يقتدي المسلمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، فيقبلون على طاعة الله تعالى، ولا يفترون عن ذكره، ويكثرون من تلاوة آيات الذكر الحكيم، ويداومون على الصالحات، ويحرصون على أداء فريضة الصيام بأركانها وسننها وآدابها، طلباً للفوز بالمغفرة والرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌مَنْ ‌صَامَ ‌رَمَضَانَ، ‌إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

هنيئاً للصائمين والقائمين

إن إدراك شهر رمضان وصيامه وقيامه، منقبة عظيمة وفضلٌ من الله كبير، فقد روي أنّ رجلين أَسْلَمَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم مات أَحَدُهُمَا، وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً، قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: فَأُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَ يدخل الجنة قبل صاحبه، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَأَصْبَحْتُ، فَذَكَرْتُه لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «من أَيِّ ذلكَ تَعْجَبُونَ؟ ... أَليسَ قد مَكَثَ هذا بعدَهُ سَنَةً؟ قالوا: بلى. قال: وأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصامَ وصلَّى كذا وكذا من سَجْدَةٍ في السَّنَةِ؟ قالوا: بلى، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فما بينَهُما أَبْعَدُ مِمَّا بين السَّماءِ والأرضِ»، فدل هذا الحديث على فضل بلوغ شهر رمضان، وما فيه من فضائل ومكرمات، ومنها:

مضاعفة الحسنات: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له، إلَّا الصِّيَامَ؛ فإنَّه لي، وأَنَا أجْزِي به»، ومنها: إجابة الدعوات، قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: منهم - الصّائِمُ حينَ يُفْطِرُ..».

ومما يسعد به الصائمون مغفرة الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن صامَ رَمَضانَ، إيماناً واحْتِساباً، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ»، وفي رواية: «مَن قامَ رَمَضانَ..».

ومن فضائل الصيام أنه سبب للفوز بالشفاعة يوم القيامة، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «الصيامُ والقرآنُ يشفعانِ للعبدِ يومَ القيامَةِ، يقولُ الصيامُ: أي ربِّ إِنَّي منعْتُهُ الطعامَ والشهواتِ بالنهارِ فشفِّعْنِي فيه، يقولُ القرآنُ ربِّ منعتُهُ النومَ بالليلِ فشفعني فيه، فيَشْفَعانِ»، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين ببشارة عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجَنَّةِ باباً يُقالُ له: الرَّيّانُ، يَدْخُلُ منه الصّائِمُونَ يَومَ القِيامَةِ، لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ»، وبشّرهم ببشارة أخرى، فقال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِه».

«خيارهم في الجاهليَّة خيارهم في الإسلام»

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« المؤمن يأْلَف ويُؤْلَف، ولا خير فيمن لا يأْلَف ولا يُؤْلَف، وقال صلى الله عليه وسلم: النَّاس معادن كمعادن الفضَّة والذَّهب، خيارهم في الجاهليَّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنودٌ مجنَّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لـمَّا أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في النَّاس في المؤلَّفة قلوبهم، ولم يعطِ الأنصار شيئاً، فكأنَّهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب النَّاس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضُلَّالّاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرِّقين فألَّفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلَّما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلَّما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب النَّاس بالشَّاة والبعير، وتذهبون بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرء مِن الأنصار، ولو سلك النَّاس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والنَّاس دثار، إنَّكم ستَلْقَون بعدي أَثَرَة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.