شخصيات إسلامية: مالك بن أنس.. إمام دار الهجرة.. أمير المؤمنين في الحديث

مالك بن أنس، رحمه الله، عالم المدينة المنورة، وإمام المذهب، كان الإمام مالك قدوة في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم حديثه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُونَ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ»، (سنن الترمذي، 2680)، وقد ذهب سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبدالرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، والأوزاعي إلى أن عالم المدينة المقصود في هذا الحديث هو مالك بن أنس، رحمه الله.

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري، ثم الأصبحي، ينسب إليه المذهب المالكي. وهو المذهب الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه جماعة، وهو حي شاب طري، وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وما بعد ذلك، وازدحموا عليه في عهد الرشيد.

وقد أكثر العلماء الثناء على الإمام مالك، وألفوا في سيرته المؤلفات: قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال الشافعي أيضاً: لولا مالك، وابن عيينة لذهب علم الحجاز.

وقال يحيى القطان: كان مالك إماماً في الحديث.

وقال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة، وكان، رحمه الله، وقوراً، قال عبدالرحمن بن مهدي: ما رأيت أهيب من مالك، ولا أتم عقلاً، ولا أشد تقوى، وقال ابن وهب: الذي نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، (تاريخ الإسلام للذهبي، 4/ 721).

وقال الإمام النووي: «أجمعت طوائف العلماء على إمامته، وجلالته، وعظم سيادته، وتبجيله، وتوقيره، والإذعان له في الحفظ والتثبت، وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، (تهذيب الأسماء واللغات للنووي، 2/ 75).. وكان رحمه الله يكره اللغو ومجالسة السفهاء، وقد قال: ما جالست سفيها قط.. وكان يحب الجمال ويعتني بمظهره، قال قتيبة: كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مكحلاً مزيناً مطيباً قد لبس من أحسن ثيابه.