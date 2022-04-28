«الصحة» تنظم ندوة علمية لتعزيز قدرات العاملين الصحيين

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة علمية عن بعد، ضمن أنشطة البرنامج الوطني للتحصين، بالتزامن مع أسبوع التطعيمات العالمي، الذي يختتم يوم غد 30 أبريل الجاري. جاء الإعلان عن إطلاق فعاليات أسبوع التطعيمات العالمي ضمن برنامج الندوة العلمية والتي شهدت حضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، رئيس اللجنة الوطنية للتحصين، والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، والدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين ومدير برنامج التحصين الموسع، كما شارك نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال الأمراض المعدية والصحة العامة في الجلسات العلمية.

وأشار الدكتور حسين الرند في كلمة افتتاح الندوة إلى أهمية مشاركة الوزارة والهيئات الصحية في الأسبوع العالمي للتطعيمات، بهدف تحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة تغطية جميع أفراد المجتمع بالتطعيمات لوقايتهم من الأمراض، من خلال تأكيد سلامة ومأمونية اللقاحات للأطفال وطلبة المدارس والبالغين والمسافرين وكبار السن. ورفع معدلات التغطية باللقاحات لتصبح 99% وما فوق، بناء على استراتيجية الوزارة نحو ترسيخ الجانب الوقائي بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن تحصين المجتمع من الأمراض.

ولفت إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية وفق مؤشرات جودة الرعاية الصحية، وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات العالمية المتعلقة ببرامج التحصين، استناداً إلى أفضل الممارسات والتوصيات العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» والمركز العالمي للسيطرة على الأمراض المعدية، من خلال توفير التطعيمات الأساسية مجاناً، للوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض المعدية المستهدفة بالتحصين.

وأوضحت الدكتورة ندى المرزوقي أن هدف الوزارة من عقد الندوة العلمية هو تعزيز قدرات العاملين الصحيين بأحدث التوصيات العالمية بمجال اللقاحات، وبالتركيز على أهمية رفع التغطية باللقاحات. وقالت: إن عقد الندوة يأتي مع انطلاق فعاليات أسبوع التطعيمات العالمي بالتعاون مع الجهات الصحية، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التطعيمات لجميع الأفراد والأعمار. واستعرضت الدكتورة ليلى الجسمي المواضيع التي تمت مناقشتها في الجلسة العلمية من قبل الاستشاريين والخبراء، والتي ركزت على أهمية إيصال فوائد اللقاحات للجميع من خلال رفع مستوى الوعي حول جميع فوائد اللقاحات لجميع الأعمار وموضوع دور تحفيز وتشجيع المجتمع، وتطعيم البالغين للاستفادة من فوائد اللقاحات في تحصين صحة المجتمع، وتأثير التغطية التطعيمية العالية لتقليل عبء الأمراض في منشآت الرعاية الصحية.

المناعة المجتمعية

تضمنت فعاليات الندوة العلمية عرض فيديو عن أهمية الالتزام بالتطعيمات، الذي يساهم في رفع المناعة المجتمعية والقضاء على الأمراض، وبالتالي تعزيز صحة المجتمع من خلال الالتزام بجدول التحصين.