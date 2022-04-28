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9 قتلى بتفجيرين في شمال أفغانستان
تفجير مسجد في أفغانستان (أرشيفية)
28 ابريل 2022 22:03

قتل تسعة أشخاص على الأقل في تفجيرين منفصلين استهدفا حافلتين صغيرتين، اليوم الخميس، في مدينة مزار الشريف بعد أيام من انفجار دام استهدف مسجدا في المدينة الواقعة في شمال أفغانستان، وفق الشرطة.
وصرح آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، أن التفجيرين «استهدفا على ما يبدو ركاباً» وأنهما أسفرا عن 9 قتلى و13 جريحاً.
وقع التفجيران بفارق بضع دقائق في حيين مختلفين في المدينة فيما كان عمال يعودون إلى منازلهم استعدادا للإفطار، بحسب وزيري.
وأضاف أن «أعداء افغانستان يثيرون توترات وانقسامات في صفوف شعبنا».
نفذ التفجيران بعد أسبوع من اعتداء استهدف مسجدا في مزار الشريف أسفر عن مقتل 12 من المصلين وإصابة العشرات.

المصدر: آ ف ب
تفجير انتحاري
أفغانستان
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