الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الغربية والجنوبية تمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 27: 12 والثاني عند الساعة 00:52 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والثاني عند 07:02. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 15:00 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.