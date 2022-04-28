محمد بن راشد يترأس الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية
محمد بن راشد يترأس الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية
28 ابريل 2022 21:11
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الخميس، الاجتماع السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.
وكتب سموه، على حسابه الرسمي على موقع تويتر "استعرضنا تقرير الأعمال لعام 2021.. كان إجمالي المستفيدين 91 مليون إنسان في 97 دولة". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه "خلال عامي الأزمة الوبائية، كان إجمالي إنفاقنا 2.3 مليار درهم.. وكان فريق عملي الإنساني على قدر المسؤولية".
وأوضح سموه "فخور بـ145 ألف متطوع تعاونوا معنا في 2021.. فخور بنور دبي التي وصلت لـ33 مليون مستفيد.. فخور بتحدي القراءة الذي بلغ 22 مليون طالب.. فخور بدبي العطاء.. وسقيا الإمارات.. ومؤسستنا الخيرية الإغاثية.. وبجوائزنا ومؤتمراتنا المجتمعية والمعرفية والإنسانية.. وقادمنا أكثر عطاءً باذن الله".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما كرمت اليوم المساهمين معنا في حملة المليار وجبة.. أكبر حملة لإطعام الطعام في خمسين دولة حول العالم… دولة الإمارات عبارة عن فريق إنساني كبير.. يحمل الخير للبشر كل البشر.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".