"إقامة دبي" تدعو لاستخدام التطبيقات الذكية لإنجاز المعاملات خلال عطلة عيد الفطر
تذكرة وجواز مسافر
28 ابريل 2022 19:25
دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام تطبيق Dubai now، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة http://www.gdrfad.gov.ae، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد التي ستصادف 29 رمضان إلى 3 شوال. ونوهت بأنه سيتم إغلاق "مراكز آمر" خلال العطلة، مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال "آمر" على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وأوضحت الإدارة العامة أن مركز سعادة المتعامل الموجود بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من تاريخ 1 مايو حتى 6 مايو 2022، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً. ويواصل مركز سعادة المتعاملين الموجود في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمون) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.