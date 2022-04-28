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شرطة أبوظبي تصدر تحذيراً إلى السائقين
دورية من شرطة أبوظبي
28 ابريل 2022 18:29

دعت شرطة أبوظبي السائقين، اليوم الخميس، إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة.
وناشدتهم، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، «الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية»، متمنية السلامة للجميع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
تحذير
السائقين
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