الإمارات ترسل مساعدات إغاثية للأوكرانيين في مولدوفا

أبوظبي (وام)

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة تحمل على متنها 30 طناً من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي الذي جرى تدشينه منذ شهر مارس الماضي للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون وخاصة من النساء والأطفال.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا: «تدعم دولة الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية الجهود الدولية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان واضطرارهم للجوء للدول المجاورة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، ولا سيما الغذاء والدواء».

وأشار إلى أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي للشعب الأوكراني، انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني، والتزاماً بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وسيراً على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في دعم الجهود الإغاثية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية.

وكانت الدولة أرسلت منتصف الشهر الجاري طائرة مساعدات أخرى تحمل 50 طناً من المساعدات الغذائية، وسيارات إسعاف مجهزة طبياً ضمن الجسر الجوي الإغاثي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، وذلك إلى مدينة وارسو ببولندا.

وفي ذلك الحين، أعرب ديمترو سينيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، عن عظيم امتنانه للجهود الإماراتية قائلاً: اسمحوا لي أن أعبر عن عظيم امتناني وتقديري للقيادة الإماراتية ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على استجابتهم الفورية للتحديات الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف: «مع كل طائرة تحمل مساعدات طبية وعقاقير نرى بشكل ملموس المنهج الإنساني للقيادة الإماراتية وجهودها لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الأوكراني المتضرر من الأعمال العسكرية».

إلى ذلك، أعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في أوكرانيا، والتدهور السريع للوضع الإنساني على الأرض، لافتة إلى التكاليف البشرية الهائلة، وما يتكبده ملايين المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال. وأكدت أن تداعيات الأزمة تتجاوز حدود أوكرانيا.

وجددت في بيان خلال اجتماع لمجلس الأمن، دعوتها جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، منددة بشدة بجميع الفظائع والانتهاكات لهذه القوانين بجميع أشكالها.

وأكدت ضرورة المساءلة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين، ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال وردع الأعمال الوحشية في المستقبل، وفق آليات مناسبة، لافتة إلى أن إثبات الحقائق بطريقة محايدة أمر أساسي وصعب، وهو ما يتطلب ضمان التحقيق المناسب في الجرائم، مع التركيز على تقصي الحقائق وجمع البيانات. وشددت على التركيز على إنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة من خلال تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا وإيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع.