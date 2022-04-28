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شرطة أبوظبي تشارك في تأمين راحة وسلامة المصلين
شرطة أبوظبي تشارك في تأمين راحة وسلامة المصلين
28 ابريل 2022 13:01

 شاركت شرطة أبوظبي في تأمين راحة وسلامة المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير والمساجد بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك عبر توفير الدوريات الشرطية ورقباء السير ومشاركة إدارة المهام الخاصة.

وأكدت حرصها على تعزيز السلامة، وتسهيل حركة السير من الازدحام المروري الكثيف وخصوصاُ في المنطقة المحيطة بالجامع وعلى المداخل المختلفة.

وثمنت التعاون مع الشركاء في إعداد خطط الطوارئ والتي حققت أهدافها في تأمين راحة وسلامة المصلين . وأشادت بحرص الجمهور من السائقين ومرافقيهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، والتعاون في التقيد بتعليمات عناصر الدوريات مما أسهم في الحد من الاختناق وانسيابية الحركة المرورية ونجاح خطة تأمين راحة وسلامة المصلين .. مؤكدة استمرار جهودها في تكثيف ونشر الدوريات المرورية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية بالطرق الداخلية والخارجية . 

المصدر: وام
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