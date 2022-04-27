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هزاع بن زايد: حملة «المليار وجبة» تجسيد رائع لقيم التكافل والخير والعطاء
هزاع بن زايد: حملة «المليار وجبة» تجسيد رائع لقيم التكافل والخير والعطاء
28 ابريل 2022 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن النجاح الاستثنائي الذي حققته حملة «المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تجسيد رائع لقيم التكافل والخير والعطاء في دولة الإمارات.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي علي «تويتر» أمس:« النجاح الاستثنائي الذي حققته حملة (المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسيد رائع لقيم التكافل والخير والعطاء في دولة الإمارات، فأجمل التبريكات لجميع الخيّرين ممن أسهموا في هذه الحملة حتى أوصلوها إلى تحقيق أهدافها في إطعام مليار شخص حول العالم».

هزاع بن زايد
الإمارات
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