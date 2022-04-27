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مليون درهم من «إفكو» لحملة «مليار وجبة»
مليون درهم من «إفكو» لحملة «مليار وجبة»
28 ابريل 2022 02:01

دبي (الاتحاد)

تبرّعت مجموعة شركات إفكو «IFFCO Group»، المتخصصة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية وغير الغذائية، بمليون درهم لحملة «مليار وجبة» الأكبر من نوعها في المنطقة، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإطعام المحتاجين والفقراء من الأفراد والأسر، وخصوصًا الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين وضحايا الكوارث والأزمات في 50 دولة.
وتعطي مبادرة «مليار وجبة» الأولوية لإغاثة من هم بحاجة في المجتمعات الأقل حظاً، للمساهمة في القضاء على الجوع في العالم، وهو أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، ودعم جهود مكافحة سوء التغذية عن طريق توفير طرود غذائية ومكونات لإعداد وجبات الطعام لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وأعرب رضوان احمد المدير التنفيذي لمجموعة شركات إفكو عن اعتزاز مجتمع الإمارات بمبادرة «مليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشكل جسراً إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، مشيداً بكل المشاركات في المبادرة من مؤسسات ومنظمات وأفراد للمساعدة في التخفيف من آلام الإنسانية ومعاناتها، بما في ذلك تحدي الجوع.

مبادرة المليار وجبة
الإمارات
مبادرات محمد بن راشد العالمية
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