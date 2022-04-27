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الإمارات
مليون درهم من «VISA» دعماً لمبادرة «مليار وجبة»
سعيدة جعفر
28 ابريل 2022 02:01

دبي (الاتحاد)

أعلنت VISA، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، عن مساهمتها بمليون درهم لمبادرة «مليار وجبة» التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة خلال شهر رمضان المبارك.
وتعكس مبادرة «مليار وجبة»، التي فتحت باب المساهمة للأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال في دعم المحتاجين حول العالم، التوجه الراسخ لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، وقيم العطاء والتضامن الإنساني في مجتمع الإمارات.
وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: «تأخذ Visa على عاتقها التزاماً راسخاً بدعم النمو الشامل والمستدام والعادل، ويشمل هذا دعم المحتاجين الذين يواجهون ظروفاً حياتية قاسية بالمعتاد. ونستلهم ذلك من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ورؤيته بشأن ضمان الأمن الغذائي للمجتمعات المحتاجة في 50 دولة حول العالم. ومن هذا المنطلق، يسعدنا في Visa أن نقدم هذا التبرع لمبادرة «مليار وجبة» التي ستسهم بالتأكيد في إحداث تأثير ملموس في حياة المحتاجين».

مبادرة المليار وجبة
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شركة فيزا
مبادرات محمد بن راشد العالمية
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