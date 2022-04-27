«حمدان بن محمد الذكية» تجدّد الالتزام بمتطلبات «ويل»

دبي (الاتحاد)

جدّدت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» التزامها المطلق بالامتثال لأعلى المعايير الصحية الدولية في إدارة وتشغيل المرافق وفق متطلبات شهادة «ويل» للصحة والسلامة، احتفاءً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الموافق 28 أبريل

ولفت الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، إلى أنّ الامتثال لأعلى معايير الاستدامة والصحة والسلامة يندرج في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للجامعة، التي تمضي قدماً في مساعيها الحثيثة لخلق بيئة تعليمية متفردة ومحفزة على الإبداع والابتكار ضمن مبنىً مستدام يضمن رفاهية الدارسين والأكاديميين والزوار. وأضاف العور: «نضع على عاتقنا مسؤولية مطابقة متطلبات شهادة «ويل» للصحة والسلامة، تماشياً مع مسيرتنا المتواصلة للارتقاء بجودة وكفاءة واستدامة المرافق الجامعية الذكية، مدفوعين برؤيتنا لإعادة هندسة مستقبل التعليم العالي وفق ثلاث ركائز أساسية هي الابتكار والانطلاق والتحول، وصولاً إلى بيئة أكاديمية مثالية لتخريج جيل مؤهل معرفياً وابتكارياً لصنع واستشراف المستقبل، عملاً بالتوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة».

واختتم العور: «نفخر بالمستوى الريادي الذي وصل إليه حرمنا الجامعي كونه الأول محلياً وإقليمياً في الحصول على شهادة «ويل» للصحة والسلامة، ما يدفعنا إلى مواصلة الارتقاء بمزاياه التنافسية والمستدامة بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو تحقيق مستهدفات الخمسين في ضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة. ونسعى قدماً إلى ترسيخ دور»جامعة حمدان بن محمد الذكية«ليس كصرح أكاديمي رائد في توفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل فحسب، بل أيضاً كنموذج ملهم للجامعات العالمية لتبني مفاهيم جودة الحياة ضمن البيئات الدراسية والأكاديمية والعملية ».