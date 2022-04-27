السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«حمدان بن محمد الذكية» تجدّد الالتزام بمتطلبات «ويل»
منصور العور
28 ابريل 2022 02:01

دبي (الاتحاد)

جدّدت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» التزامها المطلق بالامتثال لأعلى المعايير الصحية الدولية في إدارة وتشغيل المرافق وفق متطلبات شهادة «ويل» للصحة والسلامة، احتفاءً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الموافق 28 أبريل
ولفت الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، إلى أنّ الامتثال لأعلى معايير الاستدامة والصحة والسلامة يندرج في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للجامعة، التي تمضي قدماً في مساعيها الحثيثة لخلق بيئة تعليمية متفردة ومحفزة على الإبداع والابتكار ضمن مبنىً مستدام يضمن رفاهية الدارسين والأكاديميين والزوار. وأضاف العور: «نضع على عاتقنا مسؤولية مطابقة متطلبات شهادة «ويل» للصحة والسلامة، تماشياً مع مسيرتنا المتواصلة للارتقاء بجودة وكفاءة واستدامة المرافق الجامعية الذكية، مدفوعين برؤيتنا لإعادة هندسة مستقبل التعليم العالي وفق ثلاث ركائز أساسية هي الابتكار والانطلاق والتحول، وصولاً إلى بيئة أكاديمية مثالية لتخريج جيل مؤهل معرفياً وابتكارياً لصنع واستشراف المستقبل، عملاً بالتوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة».
واختتم العور: «نفخر بالمستوى الريادي الذي وصل إليه حرمنا الجامعي كونه الأول محلياً وإقليمياً في الحصول على شهادة «ويل» للصحة والسلامة، ما يدفعنا إلى مواصلة الارتقاء بمزاياه التنافسية والمستدامة بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو تحقيق مستهدفات الخمسين في ضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة. ونسعى قدماً إلى ترسيخ دور»جامعة حمدان بن محمد الذكية«ليس كصرح أكاديمي رائد في توفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل فحسب، بل أيضاً كنموذج ملهم للجامعات العالمية لتبني مفاهيم جودة الحياة ضمن البيئات الدراسية والأكاديمية والعملية ».

جامعة حمدان بن محمد الذكية
منصور العور
آخر الأخبار
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الذهاب لآفاق أبعد في الفضاء
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©