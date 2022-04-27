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تعاون بين «الاتحادية للموارد البشرية» و«حكومة 01»
ليلى السويدي وإبراهيم البدوي والحضور(وام)
28 ابريل 2022 02:01

دبي (وام)

وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مذكرة تفاهم مع شركة حكومة 01 المتخصصة في تقنيات القطاع الحكومي، ومن بينها منصة حكومة 01 أول منصة عربية للابتكار الحكومي. 
وقع المذكرة عن الهيئة - خلال حفل افتراضي - ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وعن «حكومة 01» رئيسها التنفيذي إبراهيم البدوي. وأكدت ليلى السويدي - بهذه المناسبة - أن توقيع المذكرة يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والمتمثلة في تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز مهارات الموظفين وخبراتهم، والارتقاء بمعارفهم، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من البرامج والمواد والأدوات التعليمية المتنوعة التي توفرها منصة «حكومة 01»، والتي ستسهم في تطوير قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمية سريعة التغير.  وأشارت إلى أن الهيئة ستركز من خلال تعاونها مع حكومة 01 على تعزيز كفاءة موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وترسيخ ثقافتي الابتكار والمعرفة لديهم، مبينةً أنه وبموجب المذكرة سيتم توفير مائة ألف رخصة استخدام مجانية في منصة «حكومة 01» لموظفي الحكومة الاتحادية ضمن الباقة الأساسية المدفوعة في المنصة.
من جانبه، أشاد إبراهيم البدوي بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ودورها الريادي في توفير أحدث سبل ومصادر التعلم المستمر لموظفي الحكومة الاتحادية. 

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
الابتكار الحكومي
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