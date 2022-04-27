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«استشاري الشارقة» يطلع على رعاية الموهوبين
«استشاري الشارقة» يطلع على رعاية الموهوبين
28 ابريل 2022 02:01

الشارقة (وام)

 اطلعت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مختلف الأدوار التي تقوم بها ناشئة الشارقة لتهيئة بيئة متكاملة لاستقبال الأبناء ورعاية مواهبهم، وما تنفذه من برامج نوعية ومبادرات تعزز من فكر وثقافة الشاب ودورها في بناء شخصيته الناجحة. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر لناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مقر مركز ناشئة واسط في مدينة الشارقة، حيث ضم وفد اللجنة فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة، وجاسم جمعه المازمي مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة للمجلس أمينة السر هدى الحمادي. وأكدت فاطمة علي المهيري حرص اللجنة على الوقوف على برامج ناشئة الشارقة وطرحها من خلال مراكزها المنتشرة والرامية في عملها إلى تنمية الاهتمامات والهوايات لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

استشاري الشارقة
الشارقة
رعاية الموهوبين
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