عبدالله بن زايد: السلام يقود إلى الاستقرار والتنمية

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في قصر الإمارات بأبوظبي، وفد الاتفاق الإبراهيمي للسلام من القادة ورجال الأعمال والإعلام الإنجيليين. واستعرض سموه ووفد القادة الإنجيليين برئاسة جويل روزنبرغ، عدداً من الملفات والقضايا المهمة، ومنها التسامح والتعايش السلمي، وأهمية نشر هذه القيم السامية في العالم أجمع.

عبدالله بن زايد في حديث مع رئيس الوفد

كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق أرحب لتحقيق السلام في المنطقة، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بوفد الاتفاق الإبراهيمي للسلام من القادة الإنجيليين، مؤكداً أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والتطور المستدام لشعوب المنطقة.

عبدالله بن زايد في لقطة تذكارية مع الوفد (الصور من وام)

كما أكد سموه أن السلام يقود إلى الاستقرار والتنمية وبناء مجتمعات ترتكز على قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أشقائها وأصدقائها في المنطقة والعالم، من أجل تحقيق هذه الغايات النبيلة وترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به وفد الاتفاق الإبراهيمي للسلام من القادة الإنجيليين في التأكيد على الفرص الواعدة المتاحة لدول الاتفاق الإبراهيمي للتعاون والشراكة، من أجل مستقبل يزخر بالاستقرار والتنمية لشعوبهم. من جانبهم، أكد أعضاء الوفد المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمنارة عالمية للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مشيدين بالجهود البارزة والمهمة التي تقوم بها الدولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.