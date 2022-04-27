منافذ الشارقة جاهزة لاستقبال زوار العيد

الشارقة (الاتحاد)

أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، جاهزية جميع الجهات والمنافذ، لاستقبال الزوار والقادمين للدولة خلال إجازة عيد الفطر، واستمرارية الجهود الرامية إلى التطوير والارتقاء بالأداء العام لمنافذ الإمارة كافة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الدوري للعام 2022 الذي انعقد مؤخراً من خلال تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره العقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي في قيادة مجموعة حرس الحدود، والمقدم حمد سيف المزروعي مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطم ملاحة، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة، والمهندس إسماعيل حسين ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وجمعة المراشدة ممثل دائرة شؤون البلديات، وعبد الرحمن عبد الله الكندي من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مقرر اللجنة، وعبدالعزيز مبارك بن موسى رئيس قسم الدعم الفني بمركز جمارك خطم ملاحة، وخالد كرم الكعبي رئيس وحدة المنافذ البرية بالإدارة العامة لأمن المنافذ، إلى جانب ممثل عن جهاز أمن الدولة.

وفي مستهل الاجتماع، رفعت اللجنة ممثلة برئيسها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، مهنئين الأمتين العربية والإسلامية والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومتمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، كما اطلعت اللجنة على استعدادات جميع الجهات العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية والتي تشمل(منفذ خطم ملاحة بمدينة كلباء، المنفذ الشرقي والمنفذ الغربي بمدينة دبا الحصن ونقطة المدام الحدودية)، وأحدث التجهيزات للتعامل مع الأفواج القادمة للدولة خلال إجازة العيد والمغادرين منها، معربين عن اطمئنانهم التام للجهوزية العالية على كافة الصعد.

وتوجه محمد إبراهيم الرئيسي، بجزيل الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، مثمناً رؤى وتوجيهات صاحب السمو السامية التي ترتقي بإمارة الشارقة إلى آفاق غير محدودة من التنمية والازدهار، ومتوجهاً بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة، من خلال توفير كافة الإمكانيات لتحقيق مستهدفاتها، للنهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة والمتابعة الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلالها.

وأشار الرئيسي، إلى أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور الهامة، حيث اطلعت اللجنة على الخطط الأمنية وخطط الطوارئ الخاصة بقطاع المنافذ والنقاط الحدودية وآخر المستجدات الخاصة بتطبيق مشروع المنافذ الذكية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لافتاً إلى أن اللجنة تحرص على متابعة هذا المشروع بشكل كبير لإتمام تنفيذه نظراً لأهميته في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة، كما تم خلال الاجتماع التعرف على مستجدات عمليات تحديث الأنظمة في مركز الجوازات بمنفذ خطم ملاحة، والتي ساهمت في تقليل الزمن الفعلي لإنجاز إجراءات الدخول والخروج للمسافرين.

خدمة الحافلات

في بند ما يستجد من أعمال، اطلعت اللجنة على الخطاب الوارد من مدير هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة لشؤون المواصلات بشأن التشغيل التجريبي لخدمة الحافلات في نقطة خطم ملاحة، بجانب منفذ خطم ملاحة الحدودي، والمخصصة لتسيير حافلات لنقل القادمين للدولة عن طريق المنفذ إلى الخطوط التي تمر بها شبكة المواصلات، سواء في مدينة كلباء أو نقلهم إلى محطة الجبيل بالشارقة، لافتاً إلى توافر الحافلة في نقطة التجمع بجانب المنفذ كل 70 دقيقة، اعتباراً من الساعة 8:15 صباحاً وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بشكل يومي.