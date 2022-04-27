تكريم رعاة الموائد والخيم الرمضانية العمالية

الشارقة (الاتحاد)

كرم سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة الجهات الراعية والداعمة للموائد الرمضانية العمالية، التي أقيمت في حديقة الصجعة العمالية وفي الخيم الرمضانية العمالية، لأكثر من ثلاثة آلاف عامل يومياً على مدار شهر رمضان المبارك، إلى جانب توفير المحاضرات التوعوية والدينية التي قدمها محاضرون من الشرطة المجتمعية، وواعظون بلغاتهم ممن استضافتهم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

وأشار القصير إلى أن الهيئة استأنفت بحمد الله إقامة موائد الإفطار والخيم الرمضانية العمالية، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا. وقال: «تعد الموائد والخيم الرمضانية العمالية من أبرز المبادرات العمالية التي تنفذها هيئة تطوير معايير العمل، طوال الشهر الفضيل، حيث تعكس هذه المبادرة مدى التزام الهيئة بتنفيذ الفعاليات الاجتماعية للعمال».وأضاف: «تسهم الخيمة الرمضانية في ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين العمال وجهات العمل، كما أنها تشكل جسراً للتواصل بين شرائح المجتمع كافة، الذي تعود على العطاء، خاصة في أيام الشهر الفضيل».وأضاف: «نتطلع من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التواصل مع العمال، تلبية لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الداعية إلى فعل الخير ومراعاة حسن معاملة العمال، خاصة في مثل هذه الأيام، التي تمتد فيها أيادي الإمارات البيضاء، نحو الكثير من مناطق العالم، من أجل تقديم العون إلى الجميع».

وقال: «نثمن جهود شركائنا، خاصة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وشرطة الشارقة، والادارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وهيئة كهرباء وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، لما يبذلونه من جهد ولتعاونهم المخلص معنا في تعزيز قيم الخير والمحبة والسعادة بين العمال، وما تعكسه مشاركتهم في هذه المبادرة من وعيهم بضرورة توفير بيئة عمل لائق للعمال».