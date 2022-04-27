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بلدية أم القيوين تستعد لاستقبال عيد الفطر
حملات تفتيش على الأسواق (من المصدر)
28 ابريل 2022 02:00

أم القيوين (الاتحاد) 

أنهت بلدية أم القيوين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك في منطقة فلج المعلا، حيث أجرت التدابير اللازمة التي تضمن تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، ووضع خطط لتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية، ورصد جميع مشوهات المظهر العام والسلوكيات السلبية واتخاذ اللازم حيالها، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق بشكل مستمر، للتأكد من الأسعار وسلامة السلع والمنتجات المعروضة في مختلف منافذ البيع ومراكز التسوق.
وأوضحت ميثاء جاسم شافي، مدير بلدية أم القيوين بفلج المعلا، أن البلدية قامت بإعداد خطة متكاملة في نطاقها الجغرافي بمنطقة فلج المعلا وتوابعها في الاجتماع التنسيقي، الذي عقد مع إدارات البلدية المعنية باستعدادات عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم، ومراكز التجميل والصالونات إلى جانب تكثيف جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها في المنطقة، والتأكد من عدم التلاعب بأسعار وأوزان السلع الاستهلاكية، وتشديد الرقابة عليها حيث إن الحملات مازالت مستمرة.
وأشارت إلى إن البلدية وضعت برنامج الإعداد المبكر لتجهيز المقصب، نظراً للازدحام الذي يشهده خلال أيام العيد من كل عام، يشمل التأكد من سلامة الذبائح، وتحديد مواعيد عمل المسلخ، ودعت الجمهور إلى تجنب ذبح الأضاحي خارج نطاق مقاصب البلدية، حفاظاً على الصحة العامة للجميع وعلى المظهر الجمالي والحضاري بشكل عام.

أم القيوين
بلدية أم القيوين
عيد الفطر
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