تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث قامت إدارة الصحة العامة بإعداد برنامج لتأمين صحة وسلامة الأفراد، من خلال تكثيف عمل فرق التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية وأسواق الإمارة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.

وأكد منذر الزعابي مدير دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة حددت ساعات عمل مقاصب الإمارة، خلال عيد الفطر المبارك، والتي تشمل المقصب المركزي بالفلية، ومقصب رأس الخيمة، ومقصب الغيل، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع والاستمرارية في تقديم خدماتها خلال العيد، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق خطط لتأمين صحة وسلامة الأفراد في إمارة رأس الخيمة برفع مستوى الرقابة الغذائية، وتكثيف الحملات التفتيشية لتعزيز التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الحالية، والتأكيد على تطبيق آليات الأمان التي تضمن توفير كل المقومات الصحية في التعامل مع الجمهور.