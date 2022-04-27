«البورد الإماراتي» في ورشة لـ«الوطني للتخصصات الصحية»

العين (الاتحاد)

نظّم المعهد الوطني للتخصصات الصحية ورشة عمل مع مديري البرامج التدريبية والأطباء في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز وعي المؤسسات الصحية التعليمية في الدولة بمتطلبات الحصول على شهادة «البورد الإماراتي».

واستعرض الدكتور محمد الحوقاني الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية رؤية ورسالة المعهد وأهدافه الاستراتيجية والتي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء، والمهن الصحية في مختلف التخصصات وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها، وكذلك رفع مستوى ونوعية التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي وتنظيم التدريب التخصصي وتوفير الخطوات والعمليات لضمان المحافظة على جودة التعليم السريري.

وتطرق لشرح المحاور الرئيسة في الحوكمة، والتقييم والاعتماد، وركّز على ضرورة الالتزام بمعايير الاعتماد والتي تهدف إلى رفع كفاءة برامج الإقامة والزمالة في الدولة، حيث تمّ تشكيل ثلاثين لجنة علمية لصياغة معايير الاعتماد التخصصية لأكثر من ثلاثين تخصّصاً، بمشاركة 289 استشارياً، من مختلف الجهات الصحية في الدولة.