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«الصحة» تنفذ 5787 زيارة ميدانية على المنشآت الصحية
«الصحة» تنفذ 5787 زيارة ميدانية على المنشآت الصحية
28 ابريل 2022 02:00

دبي (وام)

نفذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال عام 2021 أكثر من 5787 زيارة ميدانية على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة، وأجرت 54 ضبطية قضائية بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، وذلك في إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات لضمان جودة الخدمات والمنتجات الطبية والدوائية. كما تم التحقيق في 233 شكوى مستلمة من أفراد المجتمع، والتفتيش على جميع المختبرات التي تقدم خدمة فحص عينات «كوفيد-19» PCR المرخصة من الوزارة، بالإضافة إلى التحقق من توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية، وذلك لضمان استخدام هذه المنتجات بالشكل الأمثل ومدى توافرها لخدمة صحة الأفراد والمجتمع. 
وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة حملاتها الرقابية من خلال فرق التفتيش على المنشآت الطبية والصيدلانية في القطاع الخاص للتأكد من التزام المنشآت الطبية باشتراطات مزاولة المهنة، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية، وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها، وضمان حصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية.  

 

 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
المنشآت الصحية
الإمارات
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