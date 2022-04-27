27 ألف بلاغ لخدمة مساندة الطرق العام الماضي

هالة الخياط (أبوظبي)

تعامل مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل مع 27.684 بلاغاً بشأن خدمة مساندة الطرق خلال العام الماضي بزيادة بنسبة 8 % عن العام 2020 من خلال مركز التحكم المروري.

وتتيح خدمة مساندة الطرق طلب الدعم على مدار الساعة لإصلاح الأعطال الطارئة التي قد تحدث للمركبة على الطريق، في حين تؤدي هذه الخدمة دوراً مهماً في تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطريق من خلال إزاحة المركبة خارج الطريق أثناء الحوادث إلى أقرب مكان آمن.

ويمكن طلب الخدمة بسهولة عبر الاتصال بمركز دعم الخدمات الموحد على الرقم 800850 أو باستخدام تطبيق «درب».

ويبلغ متوسط زمن الاستجابة لخدمة مساندة الطرق 6.7 %، و99 % نسبة تحقيق مؤشر الأداء.

وتوزعت الحالات التي تم الاستجابة لها إلى 10.677 إصلاح مركبة معطلة، 2108 حوادث، 4010 تزويد بالوقود، و2412 مساندة خلال صيانة أثاث الطريق، 2045 تغيير الإطار، 635 إزالة حطام عن الطريق، 414 عطلاً في إشارات المرور، و3383 خدمات أخرى. وعلى صعيد التحويلات المرورية، تسلم مركز التحكم المروري 15.806 طلبات تصريح خاص بالتحويلات المرورية بزيادة 69 % عن عام 2020، في حين بلغ عدد الزيارات الميدانية للكشف عن أعمال التحويلات المرورية 33,943 زيارة، خلالها توجيه 572 مخالفة تتعلق بإجراءات تنفيذ التحويلات المرورية في حرم الطريق، فيما بلغت نسبة التزام العاملين في المواقع بمتطلبات الدليل والتصاريح الصادرة 98 % ضمن مؤشر السلامة المرورية، وهو ما يتجاوز القيمة المستهدفة للمؤشر والبالغة 95 %. ويهدف مشروع دليل التحويلات المرورية إلى تحسين السلامة المرورية في إمارة أبوظبي لدعم «النظام الآمن» والرؤية صفر في مجالات مختلفة تشمل معالجة النقاط السوداء، تطوير دليل إدارة السرعات على الطرق، سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات، تحديث دراسة تكلفة حوادث النقل، تحديث دليل التحويلات المرورية، وغيرها من الدراسات.

وكان مركز النقل المتكامل قد باشر في العام 2021 تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في مدينة العين وضواحيها وفي منطقة الظفرة، بعد أن بدأ تطبيقها في أبوظبي بالعام السابق. وقد حظرت اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية تنفيذ جميع أنواع الأعمال ضمن حرم الطريق من دون الحصول على تصريح مروري لتجنب تعرض أفراد المجتمع للخطر أو التسبب في الإضرار بالخدمات والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة ونصت اللائحة على فرض غرامات مالية على الجهات التي تباشر العمل من دون الحصول على تصريح مروري لما لهذه المخالفة من أثر كبير على السلامة المرورية.

حالات طارئة

نصت اللائحة التنظيمية على أنه يجوز في الحالات الطارئة للجهات المختصة القيام بالأعمال ضمن حرم الطريق قبل إصدار التصريح المروري من مركز النقل المتكامل، شريطة الالتزام بالدليل ومتطلبات السلامة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال وإبلاغ المركز فور المباشرة بتنفيذ تلك الأعمال وتقديم طلب للحصول على التصريح المروري خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من بدء تنفيذ الأعمال.