«مواصلات الإمارات»: 4200 رحلة نقل لضيوف «العالمية للحكومات» 2022

دبي (وام)

أعلنت مواصلات الإمارات أنها نفذت 4.200 رحلة نقل لضيوف القمة العالمية للحكومات 2022 والفعاليات المصاحبة لها، والتي نظمت في الفترة من 28 إلى 30 مارس الماضي، بالتزامن مع اختتام فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة دولية واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورواد القطاع الخاص العالمي وأبرز الخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

فريال توكل



وأعربت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، عن سعادتها بإسهام الشركة وحضورها الفاعل في دعم وإنجاح هذا الحدث العالمي النوعي، وبما يليق بسمعة دولة الإمارات ومكانتها الدولية المرموقة، مؤكدة أن التعاون مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات يشكل مصدر فخر لـ «مواصلات الإمارات»، كونه يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها منظومة خدماتها في مجال النقل والتأجير لدى كبار عملائها قي الدولة، ويؤكد جودة هذه الخدمات والاحترافية العالية لفرق عملها، كما أنه يجسد في الوقت نفسه الشراكة المتميزة بين القمة العالمية للحكومات ومواصلات الإمارات، والتي عملت على نقل ضيوف القمة والمشاركين فيها طوال السنوات الماضية ومنذ إطلاق القمة عام 2013 وحتى الآن، موجهةً شكرها لجميع الموظفين الذين شاركوا في تنفيذ هذه المهمة التي اكتملت على النحو الأمثل.

وأوضحت توكل أن عمليات نقل ضيوف القمة العالمية للحكومات تمت بواسطة أسطول مكون من 125 مركبة فارهة ضمت 50 حافلة و75 سيارة تابعة لأسطول الشركة، و150 سائقاً مؤهلاً من نخبة سائقي الشركة، قاموا بتنفيذ 4.200 رحلة انطلقت اعتباراً من 24 مارس الماضي وتواصلت بكل كفاءة وانتظام حتى 2 أبريل الحالي.