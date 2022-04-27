5 آلاف جولة تفتيشية لبلدية دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

نفذت إدارات وأقسام بلدية مدينة دبا الحصن أكثر من 5 آلاف جولة تفتيشية، خلال الربع الأول من العام الجاري، على مختلف المحال والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمنشآت العاملة في المدينة، وذلك ضمن حرصها على إلزام جميع المنشآت بالإجراءات والقوانين والتعليمات الصحية والبيئية، والمحافظة على صحة السكان، من مواطنين ومقيمين وزوار والتأكد من سلامتهم.

وقال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: «إن إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم رقابة الأغذية نفذت 934 جولة تفتيشية على كافة المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي في دبا الحصن، مثل المطاعم والأسواق المختصة بالمواد الغذائية بأصنافها وأنواعها المختلفة كافة، وذلك ضمن سعي البلدية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة الفاضلة

وأكد اليحيائي أن البلدية بإداراتها كافة حاضرة ومستمرة في جهودها للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة، والعمل على كسب راحتهم وسعادتهم، والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المعلن عنها من قبل بلدية دبا الحصن، حتى تصبح المدينة الفاضلة وجهة مفضلة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الإمارة الباسمة للسكن فيها، نظراً لما توفره من مقومات الحياة لجميع سكانها.