حملات تفتيش على مركبات الأجرة بعجمان

عجمان (الاتحاد)

نفذت هيئة النقل بعجمان متمثلة في مؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، حملات تفتيشية على مركبات الأجرة التي تعمل تحت مظلة الهيئة، بهدف ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تصدرها الهيئة، لتعزيز الرقابة على قطاع النقل وتحسين الأداء لضمان تقديم خدمة ذات جوده عالية.

وقالت سارة أحمد الحوسني، مدير إدارة تصاريح وأنظمة النقل: «إن الهيئة تحرص على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار العام، للحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، لافتة إلى أن الحملات تقع ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة، لتحقيق نقل أمان ومستدام تحقيقاً لرؤية عجمان». وأضافت: إنه بشكل مستمر ودوري تعمل الهيئة على توعية السائقين باللوائح والأنظمة المعمولة في الإمارة، والتأكد من التزامهم لتوفير كافة وسائل الراحة لمستخدمي مركبات الأجرة.